-ÇUKURCA'DA TACİZ ATEŞİ ÇUKURCA (A.A) - 27.07.2010 - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, Bayraklı Yaylası mevkisine konuşlu askeri üs birliğine, terör örgütü PKK üyeleri tarafından taciz ateşi açıldı. Güvenlik güçlerinin anında karşılık vermesiyle teröristler bölgeden uzaklaştı. Alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK üyeleri, akşam saatlerinde, Çukurca ilçesine 3 kilometre uzaklıktaki Bayraklı Yaylası mevkisine konuşlu askeri üs birliğine, uzun namlulu silahlarla taciz ateşinde bulundu. Güvenlik güçlerinin anında karşılık vermesiyle teröristler kaçarak uzaklaştı. Bölgede operasyonlar devam ediyor.