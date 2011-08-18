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Çukurca'da taciz ateşi ÇUKURCA (A.A)

18 Ağustos 2011 01:41

-Çukurca'da taciz ateşi ÇUKURCA (A.A) - 17.08.2011 - Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki askeri üs bölgesine terör örgütü PKK üyelerince taciz ateşi açıldı.  Alınan bilgiye göre, ilçe merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan Şorti Tepesi'ndeki askeri üs bölgesine terör örgütü PKK üyelerince uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Güvenlik güçlerinin anında karşılık vermesi üzerine, teröristlerle güvenlik güçleri arasında yaklaşık 15 dakika çatışma yaşandı.  Teröristlerin kaçtığı, çatışmanın ardından bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldığı bildirildi. Hakkari Valisi Muammer Türker, askeri birliğe yönelik taciz ateşine güvenlik güçlerinin anında karşılık verdiğini, saldırıda ölen ve yaralanan olmadığını söyledi. Öte yandan, akşam saatlerinden itibaren Hakkari-Irak sınırında yoğun hava hareketliliği yaşandığı gözlendi.

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