Çukurca'da sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Hakkari'nin Çukurca İlçesi Kazan, Kayalar ve Cevizli köyleri bölgesinde güvenlik güçleri tarafından sürdürülen operasyonların son bulması nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağı 36 gün sonra kaldırıldı.



Konuyla ilgili Hakkari Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada şu bilgilere yer verildi:



"İlimiz Çukurca İlçesi'ne bağlı Kazan, Kayalar ve Cevizli köyleri mülki sınırları içerisinde icra edilecek operasyon esnasında vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği ile emniyetli şekilde seyahat etme hürriyetinin ortadan kalkacağı değerlendirildiğinden, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince İlimiz Çukurca İlçesine bağlı Kazan, Kayalar ve Cevizli köyleri mülki sınırları içerisinde 03 Ekim 2016 günü saat 22.00'dan geçerli olmak üzere ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş olup, giriş-çıkışlar da yasaklanmıştı. İlimiz Çukurca İlçesine bağlı Kazan, Kayalar ve Cevizli köyleri mülki sınırları içerisinde yapılan operasyon sona ermiş olup; 07 Kasım 2016 günü saat 17.00'dan itibaren sokağa çıkma yasağı kaldırılmış, vatandaşlarımıza sokağa çıkma yasağı konusunda göstermiş oldukları duyarlılıktan dolayı teşekkür ederiz."