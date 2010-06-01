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Çukurca'da saldırı

İlçenin Irak sınırında bulunan Uzundere bölgesi dağlık arazi kesimindeki askeri birliğe, terör örgütü PKK üyelerince ateş açıldı.

01 Haziran 2010 03:00

T24 - Hakkari'nin Çukurca ilçesine bağlı Uzundere bölgesindeki askeri birliğe terör örgütü PKK üyelerince taciz ateşi açılması sonucu ilk belirlemelere göre iki asker yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Irak sınırında bulunan Uzundere bölgesi dağlık arazi kesimindeki askeri birliğe, terör örgütü PKK üyelerince ateş açıldı.

Güvenlik güçlerinin karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada, ilk belirlemelere göre iki asker yaralandı.

Çatışmanın devam ettiği bölgeye Hakkari, Yüksekova ve Çukurca'dan çok sayıda takviye kuvvet gönderildiği bildirildi.

Hakkari'nin Çukurca ilçesine bağlı Uzundere bölgesindeki askeri birliğe terör örgütü PKK üyelerince taciz ateşi açılması sonucu ilk belirlemelere göre iki asker yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Irak sınırında bulunan Uzundere bölgesi dağlık arazi kesimindeki askeri birliğe, terör örgütü PKK üyelerince ateş açıldı.

Güvenlik güçlerinin karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada, ilk belirlemelere göre iki asker yaralandı.

Çatışmanın devam ettiği bölgeye Hakkari, Yüksekova ve Çukurca'dan çok sayıda takviye kuvvet gönderildiği bildirildi


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