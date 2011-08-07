-ÇUKURCA'DA POLİS ARACINA MAYINLI TUZAK ÇUKURCA (A.A) - 07.08.2011 - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde devriye görevini yürüten polis aracının geçişi sırasında yola döşenen mayının patlaması sonucu ilk belirlemelere göre, 1 polis şehit oldu, 3 polis yaralandı. Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Çukurca Lisesi yakınlarında devriye görevi yapan Çukurca Emniyet Amirliği'ne bağlı polis aracının geçişi sırasında şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle araçta bulunan ve henüz kimliği belirlenemeyen 1 polis şehit oldu, 3 polis de yaralandı. Yaralı polisler olay yerine gelen ilk yardım ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından askeri helikopterle Hakkari'ye sevk edildi. Olay yerinde inceleme yapan güvenlik güçleri patlamanın yola döşenen bir mayının infilak etmesi sonucu gerçekleştiğini tespit etti. Bölgedeki güvenlik önlemlerini artıran polis ekipleri ilçeye giriş ve çıkışları kontrol altına alırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğünü bildirdi.