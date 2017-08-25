Çukurca'da PKK'dan yol işçilerine saldırı: 1 yaralı (2)

1 PKK\'LI ÖLDÜRÜLDÜ

Hakkari Valilği, Çukurca ilçesinde yaşanan roketatarlı saldırı ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, \"25.08.2017 günü İlimiz Çukurca İlçesi Üzümlü sektöründe yol yapan iş makinalarına yönelik olarak sınırın Irak tarafından bölücü terör örgütü mensuplarınca 3 adet roketli saldırı gerçekleştirilmiştir. Yapılan saldırı neticesinde 1 işçi şarapnel yaralanmasına maruz kalmıştır. Saldırının gerçekleştirildiği bölge yoğun ateş altına alınmış, yapılan telsiz konuşmalarından 1 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale geldiği anlaşılmıştır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir.

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