Çukurca'da PKK operasyonunda kişi tutuklandı

HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ\'nin Çukurca İlçesi\'nde, polisin bölücü tarör örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 11 kişiden 4’ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Hakkari Valiliği\'nden yapılan açıklamada Çukurca İlçesi\'nde geçen perşembe sabahı polis ekiplerinin PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerine yönelik düzenlenen operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler bugün adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 4\'ü tutuklanırken, 7 kişi serbest bırakıldı.