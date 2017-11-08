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Çukurca'da PKK operasyonunda kişi tutuklandı

HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'nin Çukurca İlçesi'nde, polisin bölücü tarör örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 11 kişiden 4’ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

08 Kasım 2017 01:36

HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ\'nin Çukurca İlçesi\'nde, polisin bölücü tarör örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 11 kişiden 4’ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Hakkari Valiliği\'nden yapılan açıklamada Çukurca İlçesi\'nde geçen perşembe sabahı polis ekiplerinin PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerine yönelik düzenlenen operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler bugün adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 4\'ü tutuklanırken, 7 kişi serbest bırakıldı.

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