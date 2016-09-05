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Çukurca'da PKK hedefleri vuruldu

Alınan anlık istihbaratın ardından bölgede tespit edilen 3 dinamik hedef ateş altına alınarak imha edildi

05 Eylül 2016 00:15

Türk Silahlı Kuvvetleri Çukurca'da hava operasyonu yaptı. TSK’nın yaptığı açıklamada, Hakkari Çukurca ilçesi kırsalında hareketli 3 PKK hedefine hava operasyonu düzenlendiği ve bölgede tespit edilen üç dinamik hedefin imha edildiği bildirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde Çukurca kırsalında PKK üyesi gruba ilişkin anlık istihbarat alındı. Bunun üzerine 18.13-18.20 saatlerinde Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı uçaklarla, PKK'lıların bulunduğu bölgeye hava harekatı düzenlendi. Bölgede tespit edilen 3 dinamik hedef ateş altına alınarak imha edildi. Görevlerine tamamlayan savaş uçakları emniyetle üslerine döndü.

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