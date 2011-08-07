Çukurca'da patlama: 4 polis yaralı

T24 - Hakkari’nin Çukurca ilçesinde devriye görevini yürüten polis aracının geçişi sırasında yola döşenen mayının patlaması sonucu ilk bilgilere göre, 1 polisin şehit olduğu 3 polisin yaralandığı belirtildi. Daha sonra yapılan açıklamada ise patlama sonucu kalbi duran polis memurunun tekrar hayata döndürüldüğü belirtildi.









Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi’ndeki Çukurca Lisesi yakınlarında devriye görevi yapan Çukurca Emniyet Amirliği’ne bağlı polis aracının geçişi sırasında şiddetli bir patlama meydana geldi.



Patlamanın etkisiyle araçta bulunan ve henüz kimlikleri belirlenemeyen 4 polis de yaralandı. Yaralı polisler olay yerine gelen ilk nyardım ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından askeri helikopterle Hakkari’ye sevk edildi.



Olay yerinde inceleme yapan güvenlik güçleri patlamanın yola döşenen bir mayının infilak etmesi sonucu gerçekleştiğini tespit etti.



Bölgedeki güvenlik önlemlerini artıran polis ekipleri ilçeye giriş ve çıkışları kontrol altına alırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğünü bildirdi.







Kalbi duran polis memuru tekrar hayata döndürüldü



Çukurca'da devriye görevini yürüten polis aracının geçişi sırasında yola döşenen mayının patlaması sonucu kalbi duran polis memuru tekrar hayata döndürüldü.



Cumhuriyet Mahallesi’nde devriye görevi yürüten Çukurca Emniyet Amirliğine bağlı polis aracının geçişi sırasında mayın patlaması sonucu kalbi duran, ismi henüz öğrenilemeyen polis memurunun, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle yeniden hayata döndürüldüğü bildirildi.



Hakkari Valisi Muammer Türker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, patlamanın etkisiyle bir polis memurumuzun olay yerinde kalbi durdu. Çukurca Sağlık Evine getirilen polis memuru, müdahaleyle tekrar hayata döndürüldü. Mayın patlaması sonucu biri ağır olmak üzere 4 polis memuru yaralandı" dedi.



Çukurca’dan askeri helikopterle alınan yaralı polis memurları, Hakkari Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.





