Çukurca’da patlama; 1 ölü 1 yaralı

Hakkari’nin Çukurca İlçesi’nde meydana gelen patlamada arazide koyun otlatan 2 çoban yaralandı. Çobanlardan biri kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay, bugün saat 15.00 sıralarında Çukurca İlçesi Ormanlı Köyü Aruş mevkiinde meydana geldi. Köyün koyunlarını otlatmak için araziye çıkan 17 yaşındaki Erkan Ölmez ile 14 yaşındaki Sepkan Yılmaz, nedeni belirlenemeyen bir patlama sonucu yaralandı. Yakınları tarafından yaralı olarak Çukurca Devlet Hastanesi’ne getirilen 2 çobana ilk müdahale burada yapıldı.

Yaralanan çobanlardan 17 yaşındaki Erkan Ölmez, Çukurca Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ölmez’in cenazesinin otopsisi yapıldıktan sonra ailesine teslim edileceği belirtildi.