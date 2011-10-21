Çukurca'da özel harekât operasyonu!

T24 - Hakkari'nin Çukurca ilçesi Yeşilçeşme Mahallesi'nde bir ihbar üzerine operasyon yapan Özel Harekat polisleri, mahallenin giriş ve çıkışlarını kapattı.



Hakkari'nin Çukurca’da karadan ve havadan operasyonlar devam ederken polis de ilçe merkezinde şüpheli adreslere baskın düzenledi.



Alınan bir ihbar üzerine akşam saatlerinde Çukurca Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat polisleri Yeşilçeşme Mahallesi'ne operasyon düzenledi.



Özel harekat polisleri, zırhlı araçlarla Yeşilçeşme Mahallesi'ne giriş ve çıkışları kapattı. Şüpheli evlerde arama yaptı. Yapılan aramalar sonrası herhangi bir gözaltı olmadı.







