Çukurca'da operasyona giden askerler birliklerine döndü



T24 - Hakkari’nin Çukurca İlçesi’nde, 24 askerin şehit olduğu saldırının hemen ardından Kazan vadisinde başlatılan geniş kapsamlı operasyon sona erdi ve askerler birliklerine dönmeye başladı.



Milliyet gazetesinde yer alan habere göre, Çukurca İlçesi’nde 24 askerin şehit olduğu 18’inin de yaralandığı saldırının ardından, Kavuşak Bölgesi’ndeki Keklikkaya ve Kazan Vadisi’nde başlatılan geniş kapsamlı operasyon, bugün sona erdi. 5 gün devam eden ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Jecdet Özel’in bizzat koordine ettiği operasyona katılan askerler, Sikorsky helikopterler ile Çukarca’daki 20’nci Sınır Jandarma Tuğayı ile Hakkari Dağ ve Komando Tuğay’ına taşınıyor.





Yetkililer, Kazan Vadisi ve Kavuşak Bölgesi’nde 5 gün süren operasyona yaklaşık 5 bin askerin katıldığını belirterek, 5’nci günün sonunda operasyona katılan askerlerin kademeli olarak birliklerine dönmeye başladığını belirtti.











