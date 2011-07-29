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ÇUKURCA'DA MAYIN PATLAMASI ÇUKURCA (A.A)

29 Temmuz 2011 23:30

-ÇUKURCA'DA MAYIN PATLAMASI ÇUKURCA (A.A) - 29.07.2011 - Terör örgütü PKK üyeleri tarafından Hakkari'nin Çukurca ilçesi girişinde, yol kenarına döşenen mayın patladı. Patlamada, herhangi bir can kaybının olmadığı bildirildi.  Terör örgütü PKK üyelerinin, ilçe girişine önceden döşediği mayın, askeri aracın geçişinden bir süre sonra patladı. İlçe merkezinden de duyulan patlamada, herhangi bir can kaybı olmadı. Patlamanın ardından yol trafiğe kapatıldı. Çok sayıda güvenlik görevlisi, olay yerine sevk edildi.

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