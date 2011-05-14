T24 LogoT24 Logo
Gündem

ÇUKURCA'DA MAYIN PATLAMASI: 1 ŞEHİT HAKKARİ (A.A)

14 Mayıs 2011 14:55

-ÇUKURCA'DA MAYIN PATLAMASI: 1 ŞEHİT HAKKARİ (A.A) - 14.05.2011 - Hakkari'nin Çukurca ilçesine bağlı Üzümlü köyü dağlık arazi kesiminde yürütülen arazi arama-tarama faaliyeti sırasında mayın patlaması sonucu 1 asker şehit oldu. Hakkari Valisi Muammer Türker, Üzümlü Sınır Bölüğü'nde görevli askerlerin sabah saatlerinde ilçeye bağlı Üzümlü köyü dağlık arazi kesiminde arama-tarama faaliyeti görevi sürdürdüğünü belirterek, faaliyet esnasında meydana gelen mayın patlamasında kimliği henüz öğrenilemeyen 1 askerin şehit olduğunu söyledi. Patlamanın ardından olay yerine çok sayıda takviye kuvvet gönderildiğini vurgulayan Türker, bölgede hava destekli geniş çaplı operasyon başlatıldığını ifade etti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24