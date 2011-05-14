-ÇUKURCA'DA MAYIN PATLAMASI: 1 ŞEHİT HAKKARİ (A.A) - 14.05.2011 - Hakkari'nin Çukurca ilçesine bağlı Üzümlü köyü dağlık arazi kesiminde yürütülen arazi arama-tarama faaliyeti sırasında mayın patlaması sonucu 1 asker şehit oldu. Hakkari Valisi Muammer Türker, Üzümlü Sınır Bölüğü'nde görevli askerlerin sabah saatlerinde ilçeye bağlı Üzümlü köyü dağlık arazi kesiminde arama-tarama faaliyeti görevi sürdürdüğünü belirterek, faaliyet esnasında meydana gelen mayın patlamasında kimliği henüz öğrenilemeyen 1 askerin şehit olduğunu söyledi. Patlamanın ardından olay yerine çok sayıda takviye kuvvet gönderildiğini vurgulayan Türker, bölgede hava destekli geniş çaplı operasyon başlatıldığını ifade etti.