Çukurca'da mayın patladı: 11'i asker 12 kişi yaralı

T24 - Hakkâri'de yola döşenen mayının askeri aracın geçişi sırasında patlaması üzerine araçtaki 11'i asker 12 kişi yaralandı. Anadolu Ajansı yaralanan 3 askerin durumunun ağır olduğunu bildirdi.



Hakkâri'nin Çukurca ilçesinde, asker taşıyan aracın geçişi sırasında, meydana gelen patlamada, aracın şoföür ve araçtaki 11 asker yaralandı.



Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Üzümlü köyündeki karakola asker sevkiyatı yapan sivil aracın geçişi sırasında yol kenarına döşenen mayın patladı.



Patlamada, ilk belirlemeye göre, 3'ü ağır 11 asker yaralanırken yaralı askerler helikopterle Hakkâri Asker Hastanesi'ne kaldırıldı. Bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.





