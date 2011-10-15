-Çukurca'da mayın patladı: 1 asker şehit HAKKARİ (A.A) - 14.10.2011 - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, mayın patlaması sonucu, 1 askerin şehit olduğu, 2 askerin de yaralandığı bildirildi. Hakkari Valisi Muammer Türker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçenin sınır hattında, 49 no'lu sınır taşı yakınlarında, terör örgütü PKK üyeleri tarafından önceden araziye döşenen mayının patlaması sonucu, 1 askerin şehit olduğunu, 2 askerin de hafif yaralandığını söyledi. Vali Türker, yaralı askerlerin tedavi altına alındığını kaydetti.