-ÇUKURCA'DA İZİNSİZ GÖSTERİ ÇUKURCA (A.A) - 04.04.2011 - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın doğum günü bahanesiyle gösteri yapmaya çalışan gruba polis müdahale etti. İlçenin Cumhuriyet Caddesi'nde biraraya gelen bazı gruplar, yola barikat kurarak polise taş ve havai fişeklerle saldırdı. Polisin biber gazı ile müdahale ettiği göstericiler, ara sokaklara kaçtı. Jandarma Komutanlığı ekipleri, göstericilerin yakalanması için havaya aydınlatma fişeği attı. Göstericilerin, eylemlerini kaçtıkları ara sokaklarda sürdürdüğü bildirildi. Polis ilçe giriş çıkışında yoğun güvenlik önlemleri aldı.