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Çukurca'da füzeli saldırı; 1 şehit , 3'ü asker 4 yaralı

Askerlere, Kuzey Irak Zap bölgesi tarafından güdümlü füze ile saldırıldığı belirtildi

Temsilidir

09 Ekim 2018 14:02

Hakkari' nin Çukurca ilçesi Güven dağı üs bölgesine Kuzey Irak Zap bölgesi tarafından güdümlü füze ile yapılan saldırı sonucu 1 asker şehit oldu. 3' ü asker 4  kişi yaralandı.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, 9 Ekim 2018 günü Çukurca ilçesi Güven Dağı Üs Bölgesine Kuzey Irak Zap Bölgesi tarafından bölücü terör örgütü mensuplarınca 2 adet güdümlü füze atıldığı belirtildi.

Açıklamada, “Yapılan saldırı sonucu 1 askeri personel şehit olmuş, 1 iş makinesi operatörü sivil işçi ağır olmak üzere toplam 4 yaralımız bulunmaktadır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

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