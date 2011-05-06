-ÇUKURCA'DA DA 16 GÖZALTI ÇUKURCA (A.A) - 06.05.2011 - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, çeşitli tarihlerde yapılan izinsiz gösterilere katıldıkları gerekçesiyle 16 kişi gözaltına alındı. İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, çeşitli tarihlerdeki izinsiz gösterilerde polise taş ve molotofkokteyli atan, eylemleri yönlendiren kişilere yönelik operasyon başlattı. Operasyon kapsamında, sabah saatlerinde ilçe merkezindeki bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen polis, 16 kişiyi gözaltına aldı. Zanlıların, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.