Çukurca'da çatışma; 7 şehit, 21 yaralı

Hakkari’nin Çukurca ilçesi kırsalında bu sabah saatlerinde PKK'lılarla çıkan çatışmada 7 asker şehit oldu. 21 asker yaralandı.
Çukurca kırsalında operasyonu sürdüren güvenlik güçleriyle PKK’lılar arasında bu sabah saat 06.45 sıralarında çatışma çıktı. PKK'lıların açtığı ilk ateşle 3 asker şehit olurken, çatışmada yaralanan 20 asker helikopterle Fatih Kışlası’na, oradan da ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesi’ne getirildi.
Yaralı askerlerden 3’ünün durumunun ağır olduğu ve bölgede çatışmaların sürdüğü belirtildi.