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Çukurca'da çatışma; 7 şehit, 21 yaralı

Yaralı askerlerden 3’ünün durumunun ağır olduğu ve bölgede çatışmaların sürdüğü belirtildi

03 Eylül 2016 15:20

Hakkari’nin Çukurca ilçesi kırsalında bu sabah saatlerinde PKK'lılarla çıkan çatışmada 7 asker şehit oldu. 21 asker yaralandı.

Çukurca kırsalında operasyonu sürdüren güvenlik güçleriyle PKK’lılar arasında bu sabah saat 06.45 sıralarında çatışma çıktı. PKK'lıların açtığı ilk ateşle 3 asker şehit olurken, çatışmada yaralanan 20 asker helikopterle Fatih Kışlası’na, oradan da ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesi’ne getirildi.

Yaralı askerlerden 3’ünün durumunun ağır olduğu ve bölgede çatışmaların sürdüğü belirtildi.

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