Çukurca'da çatışma; 1 şehit

Hakkari'nin Çukurca ilçesi kırsalında güvenlik güçleri ile PKK'lılar arasında çatışma çıktı. Çatışmada 1 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı.
Çukurca'nın sınırın sıfır noktasındaki Dağbaşı Mevkii'nde bugün askerler operasyon yaparken, saat 17.30 sıralarında PKK'lılar uzaktan havan atışı ile saldırdı. Saldırının ardından çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı.
Güvenlik güçleri hava destekli operasyon başlatırken, yaralı askerler Hakkari Devlet Hastanesi'ne ulaştırılarak tedaviye alındı.