Çukurca'da bulunan PKK patlayıcısı imha edildi

HAKKARİ,(DHA)-HAKKARİ\'nin Çukurca ilçesinde, jandarma ekipleri, PKK\'lı teröristlerin dere kenarına gizlediği 4 kilo 200 gram C-4 plastik patlayıcı ele geçirdi. Plastik patlayıcı, uzman ekipler tarafından imha edildi.

Hakkari Valiliği\'nin bulunan patlayıcı ile ilgili yaptığı açıklamada şöyle denildi:

\"16.12.2017 günü İlimiz Çukurca İlçesi Gündeş Köyü Eski Değirmendere mevkiinde bulunan dere kenarında plastik bidon içerisine gizlenmiş vaziyette 4 kio 200 gram C-4 plastik patlayıcı madde ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir.\"

FOTOĞRAFLI

