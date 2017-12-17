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Çukurca'da bulunan PKK patlayıcısı imha edildi

HAKKARİ,(DHA)-HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde, jandarma ekipleri, PKK'lı teröristlerin dere kenarına gizlediği 4 kilo 200 gram C-4 plastik patlayıcı ele geçirdi

17 Aralık 2017 20:23

HAKKARİ,(DHA)-HAKKARİ\'nin Çukurca ilçesinde, jandarma ekipleri, PKK\'lı teröristlerin dere kenarına gizlediği 4 kilo 200 gram C-4 plastik patlayıcı ele geçirdi. Plastik patlayıcı, uzman ekipler tarafından imha edildi.
Hakkari Valiliği\'nin bulunan patlayıcı ile ilgili yaptığı açıklamada şöyle denildi:
\"16.12.2017 günü İlimiz Çukurca İlçesi Gündeş Köyü Eski Değirmendere mevkiinde bulunan dere kenarında plastik bidon içerisine gizlenmiş vaziyette 4 kio 200 gram C-4 plastik patlayıcı madde ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir.\"
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