-ÇUKURCA'DA BENZİN İSTASYONUNDA PATLAMA HAKKARİ (A.A) - 10.07.2010 - Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki bir benzin istasyonuna bırakılan patlayıcının infilak etmesi sonucu, istasyonda maddi hasar oluştu. Çukurca-Hakkari kara yolunun 7. kilometresinde bulunan bir benzin istasyonuna, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce gece bırakılan patlayıcı, infilak etti. Can kaybının yaşanmadığı patlamada, benzin istasyonunda büyük çaplı maddi hasar oluştu. İstasyon sahibi Lokman Özek, istasyonda daha önce de bir patlama olduğunu belirterek, saldırının kim ya da kimler tarafından gerçekleştirildiği konusunda bilgisinin olmadığını söyledi. Özek, askeri birliklerin akaryakıt ihtiyacını karşıladıklarını sözlerine ekledi. Patlayıcının türünün belirlenmesi için güvenlik güçlerince geniş çaplı inceleme başlatıldığı bildirildi.