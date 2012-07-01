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Çukurca'da askeri birliğe havan saldırısı

Askerlerin anında karşılık vermesiyle PKK ’lılar dağlık bölgeye kaçtı

01 Temmuz 2012 23:30

Hakkari'nin Çukurca İlçesi'ndeki sınır birliğine PKK'lı teröristler tarafından havan ve uzun namlulu silahlarla saldırı yapıldı.

Askerlerin anında karşılık vermesiyle PKK ’lılar dağlık bölgeye kaçtı. PKK ’lıların kaçış bölgelerine de sınırdaki birliklerden yoğun şekilde top atışı yapıldı. 
 
Olay saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Irak sınırına sıfır noktada bulunan Çukurca İlçesi Işıklı Bölgesi Gezgin Tepesi’ndeki askeri birliğe PKK ’lılar tarafından havan topu ve uzun namlulu silahlarla saldırı yapıldı. Saldırıya askerlerin anında karşılık vermesiyle PKK ’lılar dağlık bölgeye kaçtı. PKK ’lıların kaçtıkları bölgelere sınır birliklerinden yoğun şekilde top atışı yapılırken, saldırıda ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi. PKK ’lıların etkisiz hale getirilmesi için bölgede başlatılan operasyon sürüyor.
 

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