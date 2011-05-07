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ÇUKURCA'DA 7 TUTUKLAMA ÇUKURCA (A.A)

07 Mayıs 2011 14:20

-ÇUKURCA'DA 7 TUTUKLAMA ÇUKURCA (A.A) - 07.05.2011 - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, çeşitli tarihlerde yapılan izinsiz gösterilere katıldığı gerekçesiyle gözaltına alınan 16 kişiden 7'si tutuklandı. İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince çeşitli tarihlerdeki izinsiz gösterilerde polise taş ve molotofkokteyli atan ve bu eylemleri yönlendiren kişilere yönelik düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan 16 kişinin, emniyetteki sorgusu tamamlandı. Sorgularının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si tutuklandı, 9 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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