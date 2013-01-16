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Çukurca'da 7 askerin ölümüne neden olan generale 25 yıl hapis istendi

Tuğgeneral Zeki Es hakkında el yapımı mayının patlaması sonucu 7 askerin şehit olması nedeniyle sahte rapor ve ölüme sebebiyet verdiği gerekçesiyle 25 yıl 6 ay hapis istendi

16 Ocak 2013 13:37

Çukurca'da el yapımı mayının patlayarak 7 askerin şehit olmasına ilişkin davada askeri savcı, sanıklardan Tuğgeneral Zeki Es'in 25 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. 
Genelkurmay Askeri Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanıklar Tuğgeneral Zeki Es ile emekli Kurmay Albay Rıza Atilla Erdoğan ile tarafların avukatları katıldı. 
Duruşmada, askeri savcı Yüzbaşı Kurtuluş Kaya, esas hakkındaki görüşünü açıkladı. Kaya, Tuğgeneral Es'in ''hakikate muhalif rapor tanzim ve ita etmek'' suçundan 6 aydan 3 yıla kadar, ''taksirle birden azla kişinin ölümüne ve iki kişinin yaralanmasına neden olmak'' suçundan ise 4 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını istedi. 
Savcı, Es'in TSK'dan çıkarılmasını da talep etti. 
Duruşma, sanıklar ve avukatlarına esas hakkındaki savunmalarını hazırlamaları için süre verilerek ertelendi.

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