Çukurca'da 15 PKK'lı öldürüldü, 13 sığınak imha edildi

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 3 askerin şehit olduğu çatışmanın ardından başlatılan operasyonlarda, 15 PKK'lı ödürüldü.

Önceki gece Işıklı Jandarma Karakolu ile üs bölgesine düzenlenen ve 3 askerin şehit olduğu, 3 PKK'lının da öldürüldüğü saldırıdan sonra bölgede hava destekli operasyon başlatıldı.

Bölgede devam eden operasyonlarda, PKK'lılarla sıcak temas sağlayan güvenlik güçleri, 'teslim ol' çağrısına PKK'lılar ateşle karşılık verdi. Çatışmada 12 PKK'lı öldürüldü. İki günden bu yana süren operasyonlarda öldürülen PKK'lı sayısı 15'e yükseldi.

Öte yandan, operasyon bölgesinden kaçan PKK'lıların saklandığı mağara ve sığınakların da insansız hava araçları tarafından tespit edilerek, top atışı ve helikopterlerle ateş altına alındığı öğrenildi.

Bölgedeki operasyonlar sürüyor.

13 sığınak bulndu

Bingöl Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, Adaklı İlçesi sınırları içerisinde bulunan Şeytan Dağları ve Maltepe Vadisi bölgesinde bir grup PKK’linin barındığı ve kış hazırlıkları içinde olduğu bilgisinin alınmasından sonra bölgede hava destekli operasyon gerçekleştirildi. 49. Motorlu Piyade Tugay Komutanlığı’nın koordinesinde, Jandarma Özel Harekat, Jandarma Komando ve Piyade Komando Taburları ile 15 Ekim’de saat 20.00 sıralarında gerçekleştirilen operasyonda, PKK mensuplarına ait 13 büyük sığınak, 8 avcı boy çukuru ve 2 depo bulunarak imha edildi.

Açıklamada, depo, sığınak ve arazide yapılan aramalarda, 1 gece görüş gözlüğü, 1 dürbün, 50 kilo çeşitli yiyecek malzemesi, patlayıcı madde yapımında kullanılan amonyum nitrat ve elektrikli fünye ile bol miktarda giyecek, ilaç, mutfak ve yaşam malzemesi ele geçirildiği belirtildi.

Kilise Dağları'nda operasyon

Şırnak'ın Cizre ve Güçlükonak ilçeleri arasında yer alan Kilise Dağları'nda bir grup PKK’linin tespit edilmesinden sonra iç güvenlik harekatı kapsamında operasyon başlatıldı. Şırnak’taki 23’üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı’nca sevk ve idare edilen operasyon kapsamında, Akçay Tugayı’ndan çok sayıda zırhlı araç bölgeye kaldırıldı. Operasyonun Damlarca, Akdizgin ve Ormaniçi bölgelerini kapsadığı öğrenilirken, askerlerin patlayıcılara karşı frekans karıştırıcı jammer taşıyan araçlarla bölgede hareket ettiği görüldü. Bölgede 2 gündür operasyonun devam ettiği ve şimdiye kadar teröristlerle sıcak temas sağlanmadığı kaydedildi.