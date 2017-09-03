Çukurca'da 1 asker şehit oldu(2)

ŞEHİT ASKER İÇİN TÖREN DÜZENLENDİ

Hakkari\'nin Çukurca İlçesi\'ne PKK\'lı teröristlerin roketatarlı saldırısında şehit olan piyade sözleşmeli er 21 yaşındaki Halil İbrahim Gürel için Hakkari Dağ ve Komando Tabur Komutanlığı\'nda uğurlama töreni düzenlendi.

Törene Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, 3\'üncü Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Metin Tokel, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Emre Tayanç, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Hakkari Jandarma Komutan Vekili Albay Yavuz Öztürk, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, kurum amirleri, asker ve polisler katıldı. Saygı duruşunun ardından Şehit Gürel\'in özgeçmişi okundu. Şehit piyade sözleşmeli er Halil İbrahim Gürel\'in cenazesi, okunan duaların ardından toprağa verilmek üzere memleketi Tokat\'a uğurlandı.

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