Çukurca'da 1 asker şehit oldu

Behçet DALMAZ / HAKKARİ,(DHA)- HAKKARİ\'nin Çukurca İlçesi\'ne bağlı Güven Dağı\'nın batısındaki Kovan Tepe\'ye, sınırın Irak tarafından PKK\'lı teröristler tarafından yapılan roketatarlı saldırıda, 1 asker şehit oldu.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

\"3 Eylül 2017 günü İlimiz Çukurca İlçesi Güven Dağı batısındaki Kovan Tepe\'ye sınırın Irak tarafından bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan roketli saldırı sonucu 1 askeri personel ağır yaralanmıştır. Yaralı askeri personel sevk edildiği Hakkari Devlet Hastanesi\'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir.\"