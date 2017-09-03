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Çukurca'da 1 asker şehit oldu

Behçet DALMAZ / HAKKARİ,(DHA)- HAKKARİ'nin Çukurca İlçesi'ne bağlı Güven Dağı'nın batısındaki Kovan Tepe'ye, sınırın Irak tarafından PKK'lı teröristler tarafından yapılan roketatarlı saldırıda, 1 asker şehit oldu

03 Eylül 2017 19:55

Behçet DALMAZ / HAKKARİ,(DHA)- HAKKARİ\'nin Çukurca İlçesi\'ne bağlı Güven Dağı\'nın batısındaki Kovan Tepe\'ye, sınırın Irak tarafından PKK\'lı teröristler tarafından yapılan roketatarlı saldırıda, 1 asker şehit oldu. 
Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:
\"3 Eylül 2017 günü İlimiz Çukurca İlçesi Güven Dağı batısındaki Kovan Tepe\'ye sınırın Irak tarafından bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan roketli saldırı sonucu 1 askeri personel ağır yaralanmıştır. Yaralı askeri personel sevk edildiği Hakkari Devlet Hastanesi\'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir.\"

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