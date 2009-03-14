Çukurca, top sesleriyle yankılandı

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, bugün top ve silah sesleri duyuldu. Çukurca ilçe merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan Karataş Karakolu'ndan yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunan Birke mevkiine doğru top atışları yapılırken, yine aynı bölgeden silah sesleri duyuldu.



Türk Silahlı Kuvvetleri, bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarını sürdürülürken bugün akşam saat 21.30 sıralarında Hakkari'nin Irak sınırında bulunan Çukurca İlçesi'nde top sesleri duyuldu. Uzun bir süredir sessizliğin hakim olduğu İlçede, yine top ve silah sesleri yankılandı. İlçe merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan Karataş Karakolu'ndan, yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki Birke mevkiine yönelik top atışları yapıldı. Aynı bölgeden silah sesleri de duyuldu. Silah sesleri ve top atışları yaklaşık yarım saat sürdü.

