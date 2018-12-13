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Çukurca- Şırnak karayoluna kaya düştü

Serdar KARA/ÇUKURCA (Hakkari), (DHA)- HAKKARİ-Şırnak Karayolu'na düşen dev kayalar, yolu trafiğe kapattı

13 Aralık 2018 19:39

Serdar KARA/ÇUKURCA (Hakkari), (DHA)- HAKKARİ-Şırnak Karayolu\'na düşen dev kayalar, yolu trafiğe kapattı.Yapılan çalışmayla yol yeniden trafiğe açılırken, sürücülerden dikkatli olmaları istendi.
Çukurca-Şırnak Karayolu\'nun 30\'uncu kilometresindeki Serbestan bölgesinde yağışlardan dolayı zemini yumuşayan dağlık alandan kopan dev kaya parçaları, saat 15.00 sıralarında yola düştü. Olay sırasında araç bulunmayan yol, trafiğe kapatıldı. Karayolları ekipleri tarafından yapılan çalışmaların ardından ise yol yeniden ulaşıma açıldı. Yetkililer, sürücülerin dikkatli olmalarını istedi.
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