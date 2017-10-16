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Çukurca sınırında patlama: 2 asker şehit (3) 

HAVA HAREKATINDA 8 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ  Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendirmede Kuzey Irak'taki Zap bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi ve çıkan çatışma sonucunda 2 askerin şeh

16 Ekim 2017 21:01

HAVA HAREKATINDA 8 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ 
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendirmede Kuzey Irak\'taki Zap bölgesinde PKK\'lı teröristler tarafından el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi ve çıkan çatışma sonucunda 2 askerin şehit olduğu, 1\'i ağır 3 askerin de yaralandığı belirtildi.  Çatışma sonrası Zap bölgesine düzenlenen hava harekatında 8 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.
Türki Silahlı Kuvvetleri\'nden yapılan bilgilendirme şöyle:
\"16 Ekim 2017 tarihinde Irak Kuzeyi Zap bölgesinde, BTÖ tarafından el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi ve çıkan çatışma sonucunda iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, biri ağır olmak üzere üç kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Çatışma sonrası Zap bölgesine düzenlenen hava harekâtında sekiz bölücü terör örgütü mensubu terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz. Türk Silahlı Kuvvetleri asil Türk milletinden almış olduğu güç ile tüm terör örgütleriyle mücadelesine en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir.\"

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