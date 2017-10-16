Çukurca sınırında patlama: 2 asker şehit (2)- Yeniden

ÇUKURCA (Hakkari), (DHA)- HAKKARİ\'nin Çukurca İlçesi\'nin karşısında Irak\'ın kuzeyinde sınıra yakın bir noktada askerleri taşıyan aracın geçişi sırasında PKK\'lı teröristlerin daha önceden yola döşediği el yapımı patlayıcı inflak ettirildi. Meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 2 asker şehit oldu.

Olay, bugün öğlen saatlerinde Irak\'ın kuzeyinde Türkiye sınırına yakın bir bölgede meydana geldi. PKK\'lı teröristlerin daha önceden yola döşediği el yapımı patlayıcı, askeri aracın geçişi sırasında inflak ettirildi. Meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 2 asker şehit olurken, bölgede başlatılan hava destekli operasyonlar sürüyor.