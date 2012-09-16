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Çukurca'da şehit olduğu açıklanan askerlerden biri kayıp!

Oğul köyü yakınlarında dün saat 14.00 sıralarında meydana gelen patlamada 4 askerin şehit olduğu, 5 askerin de yaralandığı açıklandı

16 Eylül 2012 21:55

Hakkari- Çukurca karayoluna döşenen patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olduğu belirtilen 4 askerden Uzman Çavuş Mehmet Çiftçi'nin cenazesini arama çalışmaları sürüyor.

Yaralılar Hakkari Asker Hastanesi’ne kaldırılırken, şehit askerden 3’ünün cenazesine ulaşıldı. Şehit 3 askerin cenazesi bu sabah Hakkari Dağ ve Komando Tugayı’nda yapılan törenin ardından helikopterle Van ’a getirildi. Şehitler buradan da toprağa verilmek üzere uçakla memleketlerine gönderildi. 
 
 

Uzman çavuş aranıyor

 
 
Çukurca’da şehit düşen 4 asker arasında bulunduğu belirtilen İzmirli Uzman Çavuş Mehmet Çiftçi’nin cenazesini arama çalışmaları dünden bu yana sürüyor. Sabah saatlerinden itibaren Oğul köyü yakınında ve Zap Deresi’nde çok sayıda asker, korucu ve İl Afet Acil Durum Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, arama çalışması başlattı. 
 
Geniş çaplı operasyonların da devam ettiği bölgede şu ana kadar yapılan aramalarda şehit olduğu belirtilen Uzman Çavuş Mehmet Çiftçi’ye ulaşılamadı. 
 
Hakkari Valiliği, dün akşam saatlerinde yaptığı yazılı açıklamada, 4 askerin şehit olduğunu, 5 askerin de yaralandığını bildirmişti. Yetkililer, konuyla ilgili daha sonra açıklama yapılacağını belirtti. 
 

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