Çukurca şehidini Gebze'de on binler uğurladı

Ergün AYAZ-Mesut IŞIK/GEBZE(Kocaeli), (DHA) - HAKKARİ\'nin Çukurca ilçesi Zer Tepe üs bölgesine, PKK\'lı teröristlerin düzenlediği saldırıda şehit olan Sözleşmeli Er İlker Ağçay (27), memleketi Kocaeli\'nin Gebze ilçesinde on binlerce kişi tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Sözleşmeli Er İlker Ağçay\'ın cenazesi, Gebze ilçesi Güzeller Mahallesi 917 Sokak\'taki evinin önüne götürüldü. Burada helallik alınmasının ardından şehit Ağçay\'ın cenazesi, Çoban Mustafa Paşa Camii\'ne getirildi. Caminin avlusu dolunca, kalabalık, yandaki Kent Meydanı\'nda cenaze namazı için saf tuttu. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, ilçe belediye başkanları, milletvekilleri, askeri erkan ve \'Zeytin Dalı Harekatı\'na katılmak için geçen günlerde dilekçe verdiği belirtilen şehidin babası Erol Ağçay, annesi Gülhan Ağçay, kız kardeşleri Meryem ve Merve Ağçay ile yakınları katıldı.

Ak Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu\'nun teselli ettiği şehidin annesi Gülhan Ağçay, \"Doyamadım evladıma\" dedi.

Kocaeli Müftüsü Yusuf Doğan\'ın kıldırdığı cenaze namazı sonrası \"Şehitler ölmez vatan bölünmez\", \"Kahrolsun PKK\", \"Vatan sana canım feda\" sloganları atıldı. Top arabasıyla taşınan şehidin cenazesi Gebze Merkez Mezarlığı\'ndaki Şehitlik\'te toprağa verildi.

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