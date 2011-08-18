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Çukurca saldırısının görüntüleri ortaya çıktı

Hakkari- Çukurca karayolu, PKK’nın dünkü mayınlı ve roketatarlı saldırısının ardından bugün patlamada açılan çukurlar doldurulup asfaltlanarak yeniden ulaş

18 Ağustos 2011 03:00

T24 - Hakkari- Çukurca karayolu, PKK’nın dünkü mayınlı ve roketatarlı saldırısının ardından bugün patlamada açılan çukurlar doldurulup asfaltlanarak yeniden ulaşıma açıldı. Kopan elektrik telleri görevliler tarafından toplanırken, teröristlerin mayınlı düzenekte kullandığı kablolar ile şehit olan ve yaralanan askerlerden geriye kalan kumanyalar ve patlamamış mermiler saldırının izleri olarak göze çarpıyor.


Çukurca saldırısının olduğu yer


Karayolunun Hakkari’ye 12 kilometre uzaklıktaki Vali Erdoğan Gürbüz Çeşmesi kesiminde dün PKK’lı teröristlerin hain saldırısı sonrası bölgede geniş çaplı operasyonlar sürerken, çatışma nedeniyle ulaşıma kapatılan Hakkari- Çukurca karayolu bugün yeniden ulaşıma açıldı. Hem Karayolları hem de TEDAŞ ekipleri olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından onarım çalışması başlattı.


PKK’lı teröristlerin saldırıda 50 metre aralıklarla döşedikleri antitank mayınları ile C-4 patlayıcıları infilak ettirmek için kullandıkları kablo parçaları erafta dururken, patlayan mayınların açtığı çukurlar doldurularak üzerleri asfaltla kaplandı.


Çukurca saldırısının olduğu yer


Patlamaların etkisiyle kopan elektrik telleri de TEDAŞ ekipleri tarafınan onarılıyor. Saldırının yapıldığı bölgede de hala çatışmanın izleri var. Zırhlı araçlardan kopan ve etrafa saçılan parçaların dışında, askerlerin kumanyaları ve patlamamış mermiler de olay yerinde duruyor.



Askeri konvoya kobralar eşlik etti


Bu arada asker dağlarda PKK’lı izi sürerken, özel harekat polisleri de yol güzergahlarında ve saldırı bölgesinde çevre güvenliği alıyor. Bölgede askeri hareketlilikte en üst seviyede. Hakkari Dağ ve Komando Tugayı’ndan çıkan 20 araçlık mayına dayanıklı 'Kirpi' tipi zırhlı aracların Şemdinli yönüne gittiği gözlendi.


Zırhlı araçlara saldırılara karşı sinyal bozucu jammerlar eşlik ederken, havadan da kobra helikopter güvenlik sağlıyor.


Çukurca saldırısının olduğu yer


Patlayıcıları 50 metre arayla döşemişler


PKK’lı teröristlerin düzenlediği saldırının detayları da ortaya çıkmaya başladı. Buna göre, PKK’lı teröristler dün sabah 09.00 sıralarında bir askeri aracın geçişi sırasında yola döşedikleri mayını infilak ettirdi. Patlamada 1 asker şehit oldu. Patlamanın ardından bölgeye zırhlı personel taşıyıcılarla birlik sevk edildi. Teröristler ilk patlamanın ardından yardıma gelen birliği de pusuya düşürdü.

Çukurca saldırısının olduğu yer


Hakkari Valisi Muammer Türker, patlamanın olduğu bölgeye gelen takviye birliğe de ilk önce Ağaçdibi Köyü vadisinin dağlık bölgesinden taciz ateşi açıldığını, bu sırada zırhlı araçtan inen Binbaşı Yavuş Başayar ve bir uzman çavuşun siper alarak yol kenarında tacize karşılık vermeye çalıştığını anlattı. O anda meydana gelen patlamada Binbaşı Başayar ve uzman çavuşun şehit olduğunu belirten Vali Muammer Türker, "Ardından 50 metre aralıklarla tuzaklanan 3 ayrı patlayıcı daha infilak ettirilince 6 asker ve 1 korucu daha şehit oldu. 8 şehidi Van’a gönderdik. 1 korucu da köyünde toprağa verildi" dedi.



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