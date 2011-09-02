Çukurca saldırısının ardında Suriye’li PKK üyesi mi var?

T24 - Çukurca'daki hain saldırı başta olmak üzere birçok askerin şehit olmasına neden olan ve pek çok eylemin arkasındaki PKK'lı belli oldu. 8 askerin ve 1 korucunun şehit olduğu mayınlı saldırının arkasındaki ismin Şahin Cilo kod isimli, Suriyeli Ferhat Abdi Halil olduğu iddia edildi.











Kandil'de kalıyor

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Şahin Cilo şu anda Kandil'de kalıyor. Üstelik Türkiye sınırına yakın bir bölgede 'HPG Özel Güç Karargâhı Genel Sorumlusu' olarak görev yapıyor. Suriye'nin Halep vilayetine bağlı Kobani ilçesinde 1968 yılında doğmuş. 43 yaşındaki Şahin Cilo, örgütün mayıncı başı gibi.



Mayıncıları yetiştiriyor

Ferhat Abdi Halil, ya da Şahin Cilo, şu anda PKK'nın merkez komite üyesi. Aynı zamanda örgütün silahlı kanadı olan Halk Savunma Gücü'nde (HPG) militanların eğitiminden sorumlu. HPG'de 'Özel Güç Karargâh Genel sorumlusu olarak faaliyet yürüttüğü iddia edildi. Şahin Cilo'nun başında bulunduğu birimdeki PKK'lılar, ciddi ve zorlu bir eğitimden geçiriliyor. Bu birime PKK içinde 'Özel Güç Birliği' deniliyor. Türkiye'deki 'özel harekâtçıların' karşılığı bir birlik olarak adlandırlıyor. Şahin Cilo, bu birime gönderilen PKK'lılara mayın eğitimi veriyor. Çünkü Şahin Cilo, hem anti-tank hem de basmalı mayın yapma konusunda uzman. Mayın yapma konusundaki eğitimini Avrupa'da özellikle Almanya'da aldığı belirtiliyor. Asker ve polislere yönelik mayınlı saldırıları gerçekleştiren kişilere özel eğitim veren Şahin Cilo için eski bir örgüt arkadaşı, "Şahin Cilo, çok aktif birisi. Savaş taktiklerini iyi biliyor. Avrupalılardan mayın üretme eğitimi aldı. Şimdi bunu örgütteki diğer kişilere öğretiyor" diyor. İstihbarat birimlerine göre Şahin Cilo, Hakkâri ve Şırnak bölgesindeki bütün mayınlı saldırıların sorumlusu.



