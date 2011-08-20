Çukurca saldırısını Suriyeli terörist düzenledi

T24 - Hakkari Çukurca’da 9 şehidin verildiği mayınlı saldırının planlamasını, PKK’nın silahlı güçlerinin başındaki “Bahoz Erdal” kod adlı Suriyeli terörist Fehman Hüseyin’in düzenlediği öğrenildi.

Hakkâri’nin Çukurca İlçesi’nde 9 güvenlik görevlisinin ölümüyle sonuçlanan eylem planlamasının KCK Yürütme Konseyi Üyesi Rüstem Cudi’nin yaptığı öğrenildi. PKK’nın ‘Şahin’ kanadına yakınlığıyla bilinen Cudi’nin daha önce Gabar Dağı’nda 13, Dağlıca’da ise 12 askerin yaşamını yitirdiği saldırıları da planlayan isim olduğu belirtilmişti.



Hakkâri-Çukurca karayolunda mayınlı ve silahlı pusunun ardından gözler, bu saldırının detaylarına çevrildi. Yanıtı aranan sorulardan birisi ise PKK’nın çok uzun zamandır gündüz saatlerinde ve jammerleri bile etkisiz bırakacak yöntemle saldırdığı bu eylemi yöneten isim oldu. İlk akla gelen isim, PKK’nın tüm silahlı güçlerine komuta eden HPG sorumlusu ‘Bahoz Erdal’ kod adlı Fehman Hüseyin oldu. PKK’ya yakın kaynaklara ulaşan Taraf ise bu saldırının arkasındaki ismi buldu. Çukurca’daki saldırının tüm hazırlık ve planlamasını yapan örgütün en önemli isimlerinden biri olarak görülen Suriyeli Rüstem Cudi.

Mardin eyalet sorumlusuydu



Son dönemde eylemlerini arttıran PKK, silahlı mücadeleye başladığı 15 Ağustos’un yıldönümü için çok ses getirecek bir eylem planlamasını yapmaya başladı. 13 ağustosta Şırnak’ın Beytüşşebap İlçesi’nde pusu kuran PKK, üç askeri öldürdü. 15 Ağustos eylemi ise “Öcalan’la görüş olabileceği” duyumu üzerine askıya alındı. Bu sırada Başbakan Erdoğan, büyük yankı uyandıran “Bıçak kemiğe dayandı. Ramazan sonrasını bekliyoruz” açıklamasını yaptı. Bunun üzerine KCK Yürütme Konseyi, bu açıklamanın ardından psikolojik üstünlüğün hükümete geçtiğini, buna çok sert yanıt verilmesi gerektiğini belirtip adeta “meydan okuma” eylemi yapmayı kararlaştırdı.

Komuta Rüstem Cudi’de



Toplanan konsey bu eylemin tüm planlama, hazırlık ve merkezi kontrolü için ise Öz Savunma Komitesi üyesi Rüstem Cudi’yi görevlendirdi.



PKK içinde HPG Komutanı Fehman Hüseyin ve KCK üyesi Nureddin Sofi’yle birlikte en güçlü üç Suriyeli komutandan biri olan Cudi önce eylem yerini belirledi. Bunun için coğrafi koşulları ve kitle desteğini göz önüne alan Cudi, Hakkari’yi seçti. Cudi, Çukurca’daki eylemi tüm detaylarıyla planlayıp Hakkari alanındaki PKK’lılara talimat verdi.



İddialara göre saldırıdan çok kısa süre önce ve saldırı sonrasında telsizle bilgi verilen isim yine Cudi oldu. Örgütün şahin kanadının önde gelen isimlerinden biri olan, Duran Kalkan ve Cemil Bayık’la ortak hareket ettiği bilinen Cudi, örgüt adına yaptığı açıklamalarda da sert mesajlar vermiş “Biz affedilmek için dağa çıkmadık” ve “Savaşa da varız barışa da” açıklamalarıyla yerli ve yabancı basında yer almıştı.



