Çukurca saldırısında 'korucu' parmağı mı var?

T24 - Çukurca'da, 17 Ağustos günü 100 kilo C-4 ve amonyum nitrat kullanılarak yapılan ve Binbaşı Yavuz Başayar ile birlikte toplam 8 askerin şehit düştüğü saldırıya korucularında yardım ettiği iddia edildi.







Hakkari-Çukurca'daki saldırıyla ilgili yürütülen soruşturmada 8 asker ile 1 korucunun şehit edildiği büyük saldırıda bazı korucuların PKK’ya yardım ettiği ortaya çıktı.



Zaman gazetesinin haberine göre Çukurca'daki saldırının ardından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan 4 korucunun, mayınlı tuzakta kullanılan malzemelerin temininde aktif rol aldığı ileri sürülüyor. Bu kişilerin, teröristlerin korucu kıyafetleriyle mayınları döşediğini bildiği halde haber vermediği ve saldırıyı gerçekleştirenlerle çeşitli toplantılar yaptığı belirtiliyor.

Mayın döşeyen korucular



Yaklaşık 100 kiloluk C-4 ve amonyum nitrat kullanılarak yapılan mayınlı saldırı için döşenen 3 kilometre kablonun temininde söz konusu korucuların aktif olarak yer aldığı öne sürülüyor.

Terör örgütüne malzeme yardımı



PKK'nın mayınlı saldırısıyla ilgili 22 kişi gözaltına alınmıştı. Bunlardan 7'si tutuklandı. Sorgulanan ve tutuklanan korucuların, terör örgütünün eylemi gerçekleştirmesine zemin hazırlayacak şekilde işe karıştığı, hatta bazılarının mayınlı tuzakta kullanılan malzemelerin temininde de rol aldığına yönelik deliller bulunduğu iddia ediliyor.