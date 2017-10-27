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Çukurca gazisi Coşkun, memleketinde dinleniyor

Barış GEZİCİ/AKHİSAR (Manisa), (DHA)- HAKKARİ'nin Çukurca İlçesi'nde teröristlerle girilen çatışmada yaralanan 30 yaşındaki Uzman Çavuş Ali Coşkun, memleketi Manisa'nın Akhisar İlçesi'nde istirahat ediyor

27 Ekim 2017 21:48

Barış GEZİCİ/AKHİSAR (Manisa), (DHA)- HAKKARİ\'nin Çukurca İlçesi\'nde teröristlerle girilen çatışmada yaralanan 30 yaşındaki Uzman Çavuş Ali Coşkun, memleketi Manisa\'nın Akhisar İlçesi\'nde istirahat ediyor.
Çukurca\'da teröristlerle girdiği çatışmada yaralanan Akhisarlı Gazi Uzman Çavuş Ali Coşkun, baba evine getirildi. Atılan el bombasının ardından sağ bileğinden yaralanan Coşkun, istirahat ediyor. Akhisar Belediye Başkanı AK Partili Salih Hızlı, Başkan yardımcıları Ömer İşçi ve Latif Çakmak ile birlikte Gezi Coşkun\'u ziyaret etti.Baba Ramazan Coşkun ve akrabaları tarafından karşılanan Başkan Hızlı ve beraberindekiler, gazi Coşkun\'a geçmiş olsun dileklerini iletti. Güvenlik güçlerine yapılan saldırıları kınayan Başkan Hızlı, \"Cennet vatanımıza göz diken iç ve dış düşmanlara karşı canını feda eden aziz şehitlerimiz ve uzuvlarının bir kısmını kaybeden kahraman gazilerimiz sayesinde bugün rahat bir şekilde yaşıyoruz. Gazi ve şehitlerimiz ülkemizin sigortasıdır. Eli öpülesi anaların besleyip büyüttüğü, tırnağına bile zarar gelmesine kıyamadığı, canından can kattığı, ciğerparelerini vatanına kurban adadığı yiğitlerimiz ülkemizin göz bebeğidir. İşte bu yiğitlerin bir parçası olan hemşerim Ali Coşkun kardeşimi de alnından öpüyorum. Ali Coşkun kardeşimin nezdinde bütün aziz şehitlerimizi şükranla yad ederek kahraman gazilerimize Allah\'tan acil şifalar dilerim\" dedi.
Irak sınırında yaşadıkları saldırıyı ucuz atlattıklarını ifade eden Ali Coşkun, \"Çıktığımız bölge çok zorlu bir yerleşim merkeziydi ve tehlikeli bir bölge olduğunun da bilincindeydik. Akşam saat 20.30 gibi çıktık. Sabah saat 06.00 gibi hava aydınlandığında bölgeye vardık. Burada düştüğümüz yorgunluktan istifade eden teröristler, bize saldırdı. Kuzey Irak sınırındaki Baştepe bölgesinde önce bir çatışmaya girdik, birkaç tanesi kaçtı. Daha sonra dönüşe geçerken tekrar saldırdılar. Teröristlerin birini vurduk, biz ise 3 yaralı verdik. Atılan bir el bombasından dolayı benimle birlikte toplam 3 yaralı verdik ama Allah\'a şükür hepimizin durumları çok çok iyiye gidiyor. Kendimi çok özel ve değerli hissettim. Herkes geliyor, bugün çağırsalar yine hiç durmadan giderim\" dedi.

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