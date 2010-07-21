Çukurca baskını için ağır iddialar

T24 - Emniyet ve askerî istihbarat 10 gün önce 'Çukurca'daki birliğe eylem yapılacak' uyarısında bulunmuş. İddialara göre birliğin donanımı yüksek olmasına rağmen termal kameralar yine çalışmıyordu. Sensörler faaliyette değildi.

Zaman gazetesi yine baskın yine soru işaretleri manşetiyle okurların karşısına çıktı. Terör örgütünün kanlı saldırıları sonrası ortaya çıkan istihbarat ve güvenlik zaafı Çukurca'da da yaşandığı iddia ediliyor.

Zap kampından gelen teröristlerin günler önce hâkim tepelere lojistik yığınak yaptığı ve istihbarat topladığı iddia ediliyor.

Kuzey Irak sınırındaki Çukurca ilçesinden gelen acı haber, Türkiye'nin yüreğini dağladı. Kavşak-Uzundere bölgesi Hantepe mevkiinde konuşlu birliğe sızmaya çalışan teröristler, karakol komutanı bir üsteğmen ve 4 uzman çavuş ile bir eri şehit etti. Üs bölgesine saldırıda 9 er de yaralandı.



10 gün önce sayı bile verilmiş

Olayın ardından yine ihmal iddiaları gündeme geldi. Emniyet ve askerî istihbaratın baskınla ilgili yaklaşık 10 gün önce gerekli makamları uyardığı öğrenildi. Emniyet Genel Müdürlüğü, 8 Temmuz'da, "60 kişilik bir terörist grubunun Çukurca sınırındaki askerî birliklere eylem yapacağı" bilgisini ilgili makamlara iletti. Bölgenin hâkim tepelerinden Hantepe'de konuşlanan birlikler, yüksek teknolojik imkânlara sahip olmasına rağmen bunlar kullanılmadı.



Sensörler çalışmıyor

Termal kameralar çalışmadığı için hareketlilik gözlenemedi. Birliğe yaklaşan şahısları tespit eden sensörler faaliyette değildi. Aydınlatma mayınları da devreye girmedi. Bu mayınlar yaklaşık 600 metre çapındaki bir alanı aydınlatıyor. Hantepe'de saldırıya uğrayan birliğin aydınlatma fişeği de atmadığı belirtiliyor.



