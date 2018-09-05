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Çukura düşen işçi, toprak altında kalarak öldü

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Efeler ilçesindeki bir apartman inşaatının temelinde çalışan işçilerden Çetin Uzun (54), mesaisi bittikten sonra inşaattan ayrılıp evine giderken dengesini kaybedip, temelin yanına açılan 2 metrelik çukura düştü

05 Eylül 2018 13:23

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN\'ın Efeler ilçesindeki bir apartman inşaatının temelinde çalışan işçilerden Çetin Uzun (54), mesaisi bittikten sonra inşaattan ayrılıp evine giderken dengesini kaybedip, temelin yanına açılan 2 metrelik çukura düştü. Bu sırada toprak da çukurun içine dolunca, yığının altında kalan Uzun, öldü.
Güzelhisar Mahallesi Çilingiroğlu Beyaz Camii karşısında bulunan apartman inşaatında çalışan işçi, evli ve 2 çocuk babası Çetin Uzun, dün saat 17.30 sıralarında, mesai bitimi evine gitmek için hazırlandı. İnşaatın yanından geçerken, temelin bitişiğine açılan 2 metrelik çukura düştü. Çukurun çevresindeki toprak yığını da Uzun\'un üstüne düştü. Toprak altından çıkamayan Uzun, öldü. Uzun\'un eve gelmemesi üzerine meraklanan yakınları telefonla da ulaşamayınca inşaata giderek aramaya başladı. İnşaat alanında tekrar arama yapan yakınları telefon sesini duyunca, sesin geldiği yere yönlendi. Uzun\'un toprak altında kaldığını gören yakınları, AFAD ve itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Toprak altından çıkarılan Uzun\'un cesedi, nöbetçi savcının incelemesinin ardından otopsi için Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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