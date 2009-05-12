Cukka doldu, sıra kupada



Fortis Türkiye Kupası 2008-2009 sezonu finalinde bugün İzmir'de karşılaşacak Fenerbahçe ile Beşiktaş, aynı zamanda kasalarını da doldurdu.



Fortis Bankası'nın sponsorluğunda düzenlenen Türkiye Kupası'nın ödül sistemine göre, finale gelene kadarki performanslarıyla Fenerbahçe ile Beşiktaş küçük birer servetin de sahibi oldular.



Kupada bu sezonki 8 maçından 7'sini kazanan, 1'inde berabere kalan Fenerbahçe, final maçı öncesi 2 milyon 36 bin, 8 maçından 7'sini kazanıp, 1'ini kaybeden Beşiktaş ise 1 milyon 936 bin dolar geliri garantiledi. Kupa finalini kazanacak ekip, bu gelirine 650 bin dolar şampiyonluk, kaybeden ise 300 bin dolar ikincilik primi daha ekleyecek.



Fortis Türkiye Kupası 2008-2009 sezonu ödül sistemine göre, 20 takımlı gruplara katılım bedeli olarak 86 bin dolar kazanan Fenerbahçe ile Beşiktaş, gruplarda yaptığı 4'er maçtan da galip ayrılarak 400'er bin, grubu lider olarak bitirdikleri için 200'er bin, çeyrek finale katılım bedeli olarak da 100'er bin doları kasalarına koydu.



Çeyrek finaldeki her iki maçını da kazanan ezeli rakipler, bu nedenle 300'er bin, tur atlama primi olarak 200'er bin, yarı finale katılım bedeli olarak da 100'er bin dolar daha kazanç sağladı.



Yarı finaldeki 2 maçtan 1'ini kazanan ve 200 bin doları kasasına koyan Beşiktaş, tur atlama primi olarak 250 bin, finale katılım bedeli olarak da 100 bin dolar daha hanesine yazdırdı. Yarı finaldeki 2 maçtan 1'ini kazanan, 1'inde berabere kalan Fenerbahçe ise 300 bin dolar daha kazanırken, tur atlama primi olarak 250 bin dolar, finale katılım bedeli olarak da 100 bin dolar daha gelir elde etti.



Böylelikle, finale çıkana kadarki performansıyla 2 milyon 36 bin dolar kazanan Fenerbahçe, kupayı müzesine götürürse toplamda 2 milyon 686 bin dolar, kaybederse de 2 milyon 336 bin doları kasasına koyacak. Finale yükselene dek toplam 1 milyon 936 bin doları kasasına koyan Beşiktaş ise finalde şampiyon olursa toplam 2 milyon 536 bin dolar, yitirirse 2 milyon 236 bin doların sahibi olacak.



