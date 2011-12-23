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Cudi'deki operasyonda 8 PKK'lı öldürüldü

Cudi Dağı’ndaki çatışmada uzman çavuş Mehmet Bostanoğlu’nun şehit olmasının ardından sürdürülen

23 Aralık 2011 02:00

T24 - Cudi Dağı’ndaki çatışmada uzman çavuş Mehmet Bostanoğlu’nun şehit olmasının ardından sürdürülen operasyonda 8 PKK'lı öldürüldü. Ölen PKK'lıların üzerinden 10 bin lira çıktı. 



Şırnak 23’üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı da son ayların en büyük hareketliliği yaşanırken, peş peşe kalkan Sikorsky helikopterler operasyon bölgesine sürekli komandoları indirdi.


8 PKK’lı öldürüldü

Düzenlenen operasyonda 8 PKK’lının öldürüldüğü bildirildi. Çatışmanın sürdüğü Cudi Dağı’nda bombalanan alanlarda arazi arama tarama çalışmalarının da devam ettiği belirtildi. Yetkililer, öldürülen 8 PKK’lının silahlarının da ele geçirildiğini söyledi.


Ölen PKK'lıların üzerinden 10 bin lira çıktı

Bu arada Şırnak’ın İdil ve Güçlükonak ilçeri arasındaki Cehennem Deresi’nde dün öldürülen PKK’nın sözde bölge sorumlusu ’Agit Batman’ kod adlı Yusuf Aktara’nın üzerinden İdil İlçesi’nde daha önce işlenen bazı cinayetlere ilişkin bilgi notları ve belgeler çıktı. Güvenlik görevlilileri, bu belge ve bilgiler üzerine cinayet dosyalarını yeniden açarken, bir çok cinayetin aydınlatılabileceği belirtildi. Üzerinde iki ayrı sahte kimlik bulunan PKK’lı Aktara’nın cebinden de yaklaşık 10 bin lira çıktı.

PKK’nın sözde bölge sorumlusu Aktara’nın etkisiz hale getirilmesiyle ilgili detayla da ortaya çıktı. Bölgede daha önce teslim olan PKK’lıların verdiği bilgiler üzerine Cehennem Deresi’nde yaklaşık 80 kişilik jandarma ve polisin özel timleri operasyon düzenledi. Operasyonda yaklaşık 50 mağara tek tek arandı. Güvenlik güçleri zeminin ıslak olması üzerine bir ayak izini takip etti. Ayak izlerinin bir mağaraya girdiğini belirleyen güvenlik güçleri, PKK’lının da içeride bulunduğunu tespit etti. Mağaranın girişinde ’Teslim ol’ çağrısına Aktara’nın ateşle karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Çatışmada PKK’lı ölü olarak ele geçirildi. PKK’lı Aktara’nın cesedi otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.



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