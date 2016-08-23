Cudi eteklerinde 4 aile bir çadırda yaşıyor

Şırnak'ta ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından göç etmek zorunda kalan 2 bin kişi, 5 aydır, Cudi Dağı eteklerindeki derme çatma çadırlarda yaşamaya çalışıyor.

Şırnak’ta 14 Mart’ta ilan edilen sokağa çıkma yasakları ve ardından başlayan operasyonlar yüzlerce aileyi yerinden etti. Maddi durumu iyi olmayan ve gidecek kimsesi bulunmayan aileler Cudi Dağı eteklerindeki İkizce köyünün yakınlarına kendi imkanlarıyla yaptıkları çadırlara yerleşti.

“2 bin kişi geldi”

Gazete Duvar'dan Hacı Bişkin'in haberine göre, İkizce Köyü muhtarı Salih Saltan, Şırnak’tan 2 bin kişinin köyün yakınlarına yerleştiğini anlatırken “Köyümüzün alt yapısı bu kadar insana su vermeye yetmediği için sık sık borular patlıyor. Onlar da biz de susuz kalıyoruz” dedi.

Köye yerleşen ailelere devletin el uzatmadığını söyleyen muhtar Saltan yaklaşan kış nedeniyle çadırlarda yaşayan Şırnaklıları daha zor şartların beklediğini söyledi.

"Önce soğuktu şimdi sinekten yatılmıyor"

Cudi Dağı eteğine yerleşen Şırnaklılardan biri olan 8 çocuk babası Hüsnü Taşar, şunları anlattı:

“Sokağa çıkma yasakları nedeniyle çocuklarım okula gidemiyor. Ailemi alıp İkizce Köyü’nde kendi imkanlarımızla çadır kurduk. Başka bir şehir de ev kiralamak istediğimizde normalde kirası 300 olan bir daireye, ev sahipleri Şırnaklı olduğumuzu duydukları zaman 8 yüz TL kira istiyorlar. Biz de İkizce Köyü’ne göç etmek zorunda kaldık. Çadır sayısı az olduğundan dolayı 4 aile bir çadırda kalıyoruz. Cizre Kaymakamlığı’na bize temiz su gönderin diye dilekçe yazdık 2 ay oldu hala bekliyoruz. Bütün zorluklara rağmen burada yaşamak zorundayız. Kışın soğuğunda bile buradaydık. Yazınsa havalar çok sıcak. Şimdi de sıcaklıklardan dolayı sivrisinekler çoğaldı. Çocuklarımız hastalandı. Önümüzde kış var. Ne yapacağımızı bilemiyoruz.”

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