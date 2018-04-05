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Cudi Dağı'nda PKK'ya hava destekli operasyon: 4 terörist öldürüldü (3)

TSK, OPERASYON BÖLGESİNDEN GÖRÜNTÜ VE FOTOĞRAF PAYLAŞTI Şırnak'ın Cudi Dağı bölgesinde güvenlik güçlerinin bugün gerçekleştirdiği ve 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği, 'Şehit Piyade Kurmay Albay Gökhan Peker Operasyonu' devam ederken, Türk Sila

05 Nisan 2018 20:22

TSK, OPERASYON BÖLGESİNDEN GÖRÜNTÜ VE FOTOĞRAF PAYLAŞTI
Şırnak\'ın Cudi Dağı bölgesinde güvenlik güçlerinin bugün gerçekleştirdiği ve 4 PKK\'lı teröristin etkisiz hale getirildiği, \'Şehit Piyade Kurmay Albay Gökhan Peker Operasyonu\' devam ederken, Türk Silahlı Kuvvetleri, sosyal medya hesabından operasyon bölgesinden görüntü ve fotoğraflar paylaştı. \"Cudi\'de komandolarımızın girdiği terörist inlerinden bir tanesi\" notuyla paylaşılan görüntülerde, teröristlerin kullandığı mağaralar yer aldı.

FOTOĞRAFLI

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TSK OPERASYON BÖLGESİNDEN GÖRÜNTÜ VE FOTOĞRAF PAYLAŞTI Şırnak Cudi DağıPKKPiyade Kurmay Albay Gökhan Peker OperasyonuTürk Silahlı KuvvetleriFOTOĞRAFLI

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