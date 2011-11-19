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Cudi Dağı'nda PKK'ya ait 300 kilo patlayıcı ele geçirildi

Şırnak'ta güvenlik güçlerinin eylem hazırlığında olduklarını belirlediği PKK'lılara yönelik Cudi Dağı'nda düzenlediği operasyonda 25 ve 50'şer

19 Kasım 2011 02:00


T24 - Şırnak'ta güvenlik güçlerinin eylem hazırlığında olduklarını belirlediği PKK'lılara yönelik Cudi Dağı'nda düzenlediği operasyonda 25 ve 50'şer kiloluk paketler halinde patlatılmaya hazır 300 kilo patlayıcı ele geçirildi.


Milliyet gazetesinin habrine göre, Şırnak 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı, yaptığı çalışma sonunda PKK'lıların Şırnak, Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Adıyaman'da eylem hazırlığında olduğunu belirledi. Çalışmada PKK'lıların güvenlik güçleri, kamu araç ve binaları, şehir merkezlerinde sansasyonel eylem yapacaklarının tespit edilmesi üzerine geniş kapsamlı operasyonlar düzenlendi.


Operasyonlar kapsamında Cudi Dağı'nda yapılan aramada araziye 25 ve 50'şer kiloluk paketler halinde düzeneği bağlanmış patlatılmaya hazır toplam 300 kilo patlayacı ele geçirildi. Patlayıcılar etkisiz hale getirilirken, Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı da konuyla ilgili soruşturma başlattı.



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