T24- Türk Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), 3 yıl önce petrol arama çalışmalarına başladığı Şırnak’ın Cudi Dağı’nda petrol buldu.

TPAO, Şırnak’ın 2114 metre yüksekliğindeki Cudi Dağı’nın Görümle Beldesine 9 kilometre mesafedeki 1400 rakımlı kesiminde 3 yıl önce Cudi-1 kuyusunu açarak petro arama çalışmalarına başladı. Güvenlik nedeniyle zaman zaman ara verilen çalışmalarda bu sabah mutlu sona ulaşıldı. Yaklaşık 4 bin metre derinliğe inilmesi hedeflenen Cudi-1 kuyusunda, 3 bin 250 metre derinlikte petrole rastlanıldı.

Cudi-1 kuyusundaki petrolün gravitesi ile üretim kapasitesinin araştırılmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirten TPAO Batman Bölge Müdürü Erdal Coşkun, “Uzun süredir sondaj ekiplerimizin çalıştığı Cudi Dağı’ndaki kuyudan çok umutluyduk. Tamamen mühendis ve işçilerimizin emeğiyle aaçtığımız Cudi-1 kuyusundaki üretim kapasitesinin netleşmesiyle birlikte sahada kuyu sayısını arttırmayı planlıyoruz. Cudi’den çok umutluyduk. Petrol bulduğumuz için sevinçliyiz” dedi.