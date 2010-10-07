-CUDİ DAĞINDA OPERASYON BAŞLATILDI ŞIRNAK - (A.A) - Terörle mücadele kapsamında Şırnak'ın Cudi Dağında operasyon başlatıldı. Edinilen bilgiye göre, Cudi Dağında bir grup teröristin tespit edilmesi üzerine güvenlik güçlerince operasyon başlatılırken, operasyon bölgesine helikopterlerle komando birliği, karadan da zırhlı birlikler kaydırıldı. Operasyona Skorsky ve Kobra helikopterleri de havadan destek veriyor. Bu arada, Şırnak 23. Jandarma Tümen Komutanlığı ile Akçay Tugay Komutanlığı birliklerin de operasyon bölgesine yönlendirildiği öğrenildi. Mehmetçik ayrıca birliklerin geçiş güzergahında jammer cihazlarıyla mayın taraması yapıyor.