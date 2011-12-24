Cudi Dağı'nda operasyon

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Hürriyet'in haberine göre, Şırnak Valiliği Cudi Dağı’nda PKK’lıları etkisiz hale getirmek için 10 Aralık tarihinden itibaren yürütülen operasyonlarla ilgili yaptığı açıklamada, sözde Botan saha sorumlu yardımcısı ve Cudi Dağı sorumlusunun da aralarında bulunduğu 27’sinin ölü 5’inin sağ sağ olmak üzere 32 PKK’lının etkisiz hale getirildiğini açıkladı.





Halkın sağladığı bilgiler doğrultusunda operasyon





Valilik, Cudi Dağı’nda 10 Aralıktan itibaren PKK’lıları etkisiz hale getirmek üzere iki aşamalı harekat icra edildiğini belirttiği açıklamada şöyle denildi: "Terör örgütünün acımasız pençesinde yillardır acı çekmekte olan, canını, malını ve alın teriyle kazandığı rızkını elınden gaspeden teröriste karşı, her ortamda devletin yanında olan bölge halkının sağladığı bilgiler doğrultusunda, bölgede bulunduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek maksadıyla, Şırnak merkez Cudi Dağı bölgesinde geniş kapsamlı operasyon icra edilmiştir. 10 Aralık’tan itibaren, yapilan değerlendirmeler neticesinde Cudi Dağı’nda barındığı tespit edilen teröristlere yönelik operasyon planı hazırlanmış ve sonuncusu 18 Aralik’ta başlamak üzere iki aşamali harekat icra edilmiştir."





'Günboyu ikna çalışması sürdü'





Açıklamada 19 Aralık günü sabahı mağaraların bulunduğu bölgede taarruz helikopterleri desteğinde, profesyonel komando birliklerinin helikopterlerle indirildiği belirten açıklama, şöyle devam etti: "Derin vadilerin bulunduğu bölgede gece görüş ve benzeri teçhizatı ile yapılan aramalarda, çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Dik yamaçlarda ve mağaraların içerisinde olduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarına teslim olmaları çağrısında bulunulmuş, ancak herhangi bir karşılık alınamamıştır. Dar bir girişi olduğu tespit edilen mağaraya dikkatli bir şekilde yaklaşılması esnasında mağara içerisinden birlikler üzerine ateş açılmış, kısa süreli bir temas yaşanmıştır. Teslim ol çağrısına ateşle karşılık veren teröristlerden biri, karşı ateş ile mağara önünde etkisiz hale getirilmiş, diğer teröristin ise içeriye kaçtığı tespit edilmiştir. İçerideki teröristlerin teslim olmaları için gün boyu ikna çalişmaları sürdürülmüştür. 20 Aralık günü sabahı bölgedeki birliklerin çekilmeyeceğini anlayan ve ikna gayretleri sonucu bir terörist teslim olmuştur. Aynı mağarada sözde Botan saha sorumlusunun yardımcısının da bulunduğu bir grup teröristin ve diğer mağarada ise sözde Cudi Dağı sorumlusunun da bulunduğu başka bir grubun içeride olduğu tespit edilmiştir.





Mağaralardan karşı ateş açılmasına rağmen; PKK'lıların, sağ olarak teslim alınması için dünyada örneği görülmeyen bir şekilde sabırla ikna çalışmaları sürdürülmüş ve iki PKK'lı sağ olarak teslim alınmıştır.’

Cudi Dağı’nda 5-7 Aralık tarihlerinde 3 PKK'lının sağ birinin de sağ olarak ele geçirildiği belirtilen açıklamada, teslim olan PKK’lının verdiği ifade üzerine 13-14 Aralık tarihleri arasında hava destekli hareketta 11 PKK’lının öldürüldüğü açıklandı.





2 sorumlu öldürüldü





Valilik, son olarak 18-23 Aralık tarihleri arasında Cudi Dağı’nda gece ve gündüz 6 gün süreyle yürütülen operasyonlarda örgütün sözde Botan saha sorumlu yardımcısı olan ’Dorşin’ telsiz kodunu kullanan ’Rubar’ kod adlı ile sözde Cudi Dağı sorumlusu ’Demhat’ telsiz kodunu kullanan ’Serbest Haruni’ kod adlının da aralarında bulunduğu 15 PKK’lı öldürülürken, 2 PKK'lı sağ olarak yakalandı.





Açıklamada şöyle denildi: ’Cudi Dağı bölgesindeki operasyonlar süresince; 5’i sağ, 27’si ölü, toplam 32 PKK'lı etkisizleştirilmiştir. Ayrıca bol miktarda silah, teçhizat, telsiz, telefon malzemesi ele geçirilmiş ve adli makamlar bilgilendirilerek gerekli işlemler başlatılmıştır. Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye Cumhuriyeti’nin bölünmez bütünlüğü ve Şırnak halkımızın huzur ve güvenliği için, halkımızla el ele, yaz kış, gece gündüz demeden, başta çocuklarımız olmak üzere halkımızı zehirleyen, canına, malına, ailesine, geleceğine, değerlerine ve kültürüne kast eden bölücü eşkiya ile mücadeleye devam etmeye kararlıdır.’

